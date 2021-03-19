За 18 марта от коронавируса не умерло ни одного югорчанина

Статистика смертности от коронавируса в Югре притормозила: за четверг, 18 марта, не умер ни один пациент с диагнозом COVID-19. Это следует из сводки регионального оперштаба. Напомним, что число жертв «короны» в округе за год пандемии составляет 776 человек.

До сих пор в больницах округа в тяжелом состоянии находится 51 человек, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Статистика выздоровевших на сегодняшний день такова: 121 человек победил болезнь за 18 марта, всего же их 51 652.