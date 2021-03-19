Число муниципалитетов ХМАО, где появляются новые ковидные больные, снижается

Коронавирус потихоньку уходит из Югры: число муниципалитетов округа, в которых ежедневно выявляются новые случаи заболевания, снижается. Так, за четверг, 18 марта (кстати, в этот день отмечалась первая годовщина «короны» в Югре), диагноз COVID-19 поставили 81 жителю 13 муниципалитетов:

Ханты-Мансийск – 20;

Сургут – 15;

Урай – 7;

Нягань – 6;

Когалым – 6;

Нижневартовск – 5;

Советский район – 5;

Нефтеюганский район – 4;

Мегион – 4;

Нефтеюганск – 3;

Югорск – 3;

Сургутский район – 2;

Октябрьский район – 1.

«На момент выявления у 64 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — комментируют в региональном оперштабе.

Всего же за год пандемии в Югре зарегистрировано 53 240 случаев коронавирусной инфекции, уже излечились 51 652 югорчанина.