Число муниципалитетов ХМАО, где появляются новые ковидные больные, снижается

Коронавирус потихоньку уходит из Югры: число муниципалитетов округа, в которых ежедневно выявляются новые случаи заболевания, снижается. Так, за четверг, 18 марта (кстати, в этот день отмечалась первая годовщина «короны» в Югре), диагноз COVID-19 поставили 81 жителю 13 муниципалитетов:
- Ханты-Мансийск – 20;
- Сургут – 15;
- Урай – 7;
- Нягань – 6;
- Когалым – 6;
- Нижневартовск – 5;
- Советский район – 5;
- Нефтеюганский район – 4;
- Мегион – 4;
- Нефтеюганск – 3;
- Югорск – 3;
- Сургутский район – 2;
- Октябрьский район – 1.
«На момент выявления у 64 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — комментируют в региональном оперштабе.
Всего же за год пандемии в Югре зарегистрировано 53 240 случаев коронавирусной инфекции, уже излечились 51 652 югорчанина.