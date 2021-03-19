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​Еще 81 случай коронавируса выявлен в Югре

Число муниципалитетов ХМАО, где появляются новые ковидные больные, снижается

​Еще 81 случай коронавируса выявлен в Югре
Фото: siapress.ru

Коронавирус потихоньку уходит из Югры: число муниципалитетов округа, в которых ежедневно выявляются новые случаи заболевания, снижается. Так, за четверг, 18 марта (кстати, в этот день отмечалась первая годовщина «короны» в Югре), диагноз COVID-19 поставили 81 жителю 13 муниципалитетов:

  • Ханты-Мансийск – 20;
  • Сургут – 15;
  • Урай – 7;
  • Нягань – 6;
  • Когалым – 6;
  • Нижневартовск – 5;
  • Советский район – 5;
  • Нефтеюганский район – 4;
  • Мегион – 4;
  • Нефтеюганск – 3;
  • Югорск – 3;
  • Сургутский район – 2;
  • Октябрьский район – 1.

«На момент выявления у 64 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — комментируют в региональном оперштабе.

Всего же за год пандемии в Югре зарегистрировано 53 240 случаев коронавирусной инфекции, уже излечились 51 652 югорчанина.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 372, комментариев: 0
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