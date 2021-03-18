Наталья Комарова обсудила проведение экологического эксперимента с Сергеем Аноприенко

Идею о строительстве в Югре карбоновых полигонов поддержали на федеральном уровне: Губернатор Югры Наталья Комарова обсудила эко-инициативу с заместителем министра природных ресурсов и экологии России, руководителем федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко. Встреча прошла 17 марта в Москве.

На полигонах будет проводиться мониторинг выбросов углерода и его поглощение экосистемами. Полигоны планируют возводить в участках региона с разным видовым и возрастным растительным составом. В дальнейшем полигоны позволят не только точнее отслеживать выбросы и поглощение парниковых газов, но и сокращать их выброс.

«Территория, на которой предлагается создать полигон, одна из самых лесистых в стране, сочетает в себе значительное биоразнообразие, различные виды лесных и водно-болотных угодий, несколько природно-климатических зон. Мы заинтересованы в проектах, которые будут максимально использовать в одной модели весь этот колоссальный потенциал. Также важно наполнить этот проект представителями иностранных рынков», – подчеркнула Наталья Комарова.

«По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко мы рассмотрели предложение Югры о создании «карбоновых полигонов» на территории автономного округа. Один подобный эксперимент уже проводится на Сахалине, но в Рослесхозе приветствуют подобные инициативы – чем больше будет подобных площадок, тем выше будет репрезентативность, и мы получим более точные результаты», – рассказал Сергей Аноприенко.

«Мы уже сегодня готовы к обсуждению всех условий, прикладных возможностей и началу работы», – заключила Наталья Комарова.