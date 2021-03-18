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Наведут мосты: в Нижневартовске все лето будут появляться новые арт-объекты

В Нижневартовске пройдет фестиваль уличного искусства

Наведут мосты: в Нижневартовске все лето будут появляться новые арт-объекты
regnum.ru

В столице Самотлора состоится фестиваль уличного искусства «Мосты», в рамках которого талантливые люди смогут реализовать свою самую смелую идею – граффити, живопись, стритарт, графика и т.д. прямо в черте города.

Но за эту возможность придется побороться!

Фестиваль предваряет конкурс портфолио авторских арт-объектов, для участия в котором необходимо представить не менее пяти работ (эскизы, бумага, холсты, стены, инсталляции и пр.) с краткой информацией о себе. Главное – конкурсант должен быть старше 16 лет.

Тем же, кто придется по нраву строжайшему экспертному жюри, компенсируется оплата проезда до Нижневартовска и проживание в нем; креативно мыслящих людей обеспечат всем необходимым для реализации арт-объекта – краской Montana Black, лестницами, инструментами.Но, главное, каждая творческая душа получит разрешение на легальное нанесение изображения!

Фестиваль пройдет с июня по сентябрь, каждую неделю в городе будет появляться один арт-объект. В последствии о каждом финалисте снимут качественный промо-ролик с его работой, которым можно пополнить портфолио.

Прием заявок от участников осуществляется до 1 апреля 2021 года включительно, работы необходимо направить на электронную почту festmost86@gmail.com.

Согласно положению о проведении фестиваля, попавшие в шорт-лист конкурсанты (его огласят в соцсетях 2 апреля), готовят эскизы в период со 2 по 20 апреля и могут самостоятельно выбрать площадь/объект под создание эскиза, обязательно расположенный на обозначенной территории Нижневартовска.

В случае если на один объект будут претендовать два финалиста, прошедших отбор, решение останется за организатором. А им выступает АНО «АртСреда», при генеральной поддержке Фонда президентских грантов, администрации г. Нижневартовска и Молодежного парламента при думе Югры.

Все интересующие вопросы можно задать организаторам:

Руководитель проекта Андрей Ольховский, тел. +79028536389 (vk.com/olkhovskiy86);

Администратор Анастасия Кондратова (vk.com/tkmeoww).


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Сегодня в 13:30, просмотров: 90, комментариев: 0
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