Гостья обворовывала подругу — уносила домой золотые украшения

Золотыми украшениями пополнилась коллекция сургутянки, погостившей у соседки. Молодая девушка дважды заходила в гости к знакомой из соседнего дома, и, пользуясь невнимательностью последней, похищала золотые украшения. Присвоенную бижутерию общей стоимостью 19 тысяч рублей воровка сдала в ломбард. Сейчас против преступницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Отсутствием бдительности воспользовался захмелевший и осмелевший нижневартовец, который похитил телефон у 67-летней гражданки. Стоило устройство, правда, недорого - более 8 тысяч рублей. Но цена поступка велика – против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Нарушитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне сотрудники уголовного розыска Нижневартовска установили подозреваемого в краже электроинструментов. Злоумышленник взломал замок от контейнера на одной из дач в СОНТ «Энтузиаст» и похитил болгарку, шлифовальную машинку, перфоратор, шуруповерт и бензопилу. Улов вышел крупный – на более чем 55 тысяч рублей. Сейчас вор-хозяйственник находится под подпиской о невыезде. Ранее гражданина уже судили за похожее преступление.