Правительство Югры готовит постановление об отмене ограничений на проведение спортивных мероприятий

Округ в скором времени ждет возобновление проведения открытых первенств и турниров, не относящихся к отборочным. Об этом во время заседания оперативного штаба рассказал директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов: «В настоящее время мы готовим предложение в постановление губернатора автономного округа №12 от 28 января, направленные на уточнение формулировок по организации физкультурный и спортивных мероприятий в условиях сложившейся эпидобстановки. Мы исключаем понятие «в целях формирования спортивных сборных команд».Это значит, что все мероприятия, включенные в Единый календарный план, в скором времени будут разрешены к проведению.

В адрес главы региона Натальи Комаровой поступают многочисленные обращения от родителей юных спортсменов, которым не терпится возобновить соревновательную деятельность. На данный момент организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий разрешены только с целью формирования спортивных городских, региональных и федеральных сборных команд.