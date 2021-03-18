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​В Югре стартует акция «Помоги рыбе»

На реках ХМАО будут бурить лунки, чтобы спасти рыбу

​В Югре стартует акция «Помоги рыбе»
Фото: pixabay.com

С 20 марта в Югре пройдет акция «Помоги рыбе». Добровольцев, общественников и рыбаков призывают выйти на лед и пробурить лунки или искусственные полыньи для притока кислорода в подлёдную воду.

«Целью субботника является предотвращение ежегодного весеннего замора рыбы в водоёмах автономного округа. Организаторы акции - Природнадзор и Рыбоохрана Югры, а также Фонд гражданских инициатив», - сообщили в пресс-службе администрации Нефтеюганска.

Желающие принять участие в акции могут узнать подробности в Гуманитарном добровольческом корпусе округа по телефонам:

Ханты-Мансийск: +7 950 502-99-00
Сургут: +7912 086-40-68
Сургутский район: +7 982 880-20-50
Нижневартовск: +7 922 255-86-69
Нижневартовский район: +7 912 533-09-82
Лангепас: +7 982 501-99-23
Мегион: +7 904 467-05-63
Нефтеюганск: +7 982 414-67-77
Нягань: +7 900 392-29-29
Советский район: +7 902 825-11-54


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Сегодня в 10:29, просмотров: 312, комментариев: 2
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 10:52
А как на это смотрят экологи?!
Какова протяженность реки Обь?
Сколько надо лунок пробурить на погонный километр, для получения эффекта?
Или об этом ни кто не думает?!
Так вмешаться в естественный природный процесс.
Гибель от естественного мора рыбы - дает новую жизнь , вернее пищу для других..
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:27
Наверное бОльшую помощь могут оказать рыбаки, промышляющие подлёдным ловом весной. Нужно организовать повсеместно выезды на подлёдный лов. Тут и лунки рыбаки просверлят и рыба пойдёт запарная в дело. А также нужно круглогодичное уменьшение загрязнения Оби продуктами хозяйственной деятельности. Весенний загар рыбы это естественный процесс. Как здесь можно помочь рыбе на огромной площади сверлением лунок? Сильные морозы и толщина льда природный фактор и силами добровольцев его не преодолеть. Однако Рыбоохране и Природнадзору виднее. Будем помогать!
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