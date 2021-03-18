На реках ХМАО будут бурить лунки, чтобы спасти рыбу

С 20 марта в Югре пройдет акция «Помоги рыбе». Добровольцев, общественников и рыбаков призывают выйти на лед и пробурить лунки или искусственные полыньи для притока кислорода в подлёдную воду.

«Целью субботника является предотвращение ежегодного весеннего замора рыбы в водоёмах автономного округа. Организаторы акции - Природнадзор и Рыбоохрана Югры, а также Фонд гражданских инициатив», - сообщили в пресс-службе администрации Нефтеюганска.

Желающие принять участие в акции могут узнать подробности в Гуманитарном добровольческом корпусе округа по телефонам:

Ханты-Мансийск: +7 950 502-99-00

Сургут: +7912 086-40-68

Сургутский район: +7 982 880-20-50

Нижневартовск: +7 922 255-86-69

Нижневартовский район: +7 912 533-09-82

Лангепас: +7 982 501-99-23

Мегион: +7 904 467-05-63

Нефтеюганск: +7 982 414-67-77

Нягань: +7 900 392-29-29

Советский район: +7 902 825-11-54