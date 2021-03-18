За всю пандемию умерло 776 жителей Югры от коронавируса

В Югре за сутки умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 776 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 85 случаев заражения. Состояние 47 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 143 человек, за весь период пандемии – 51 531 югорчанина.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Лангепасе, Пыть-Яхе, Белоярском районе.