Новые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в 16 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки выявили 85 новых заболевших коронавирусом. За всю пандемию 53 159 жителя оказались заражены. Об этом пишет местный оперативный штаб.
Территориально случаи распределились по 16 муниципалитетам:
- Сургут – 20;
- Ханты-Мансийск – 18;
- Нефтеюганск – 8;
- Нефтеюганский район – 8;
- Урай – 6;
- Нягань – 5;
- Нижневартовск – 3;
- Югорск – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Сургутский район – 2
- Мегион – 2;
- Покачи – 2;
- Березовский район – 2;
- Лангепас – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у трех – бессимптомно. Контакт установлен в 83 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 47 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.