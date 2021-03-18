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У 85 югорчан подтвердился диагноз на коронавирус

Новые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в 16 муниципалитетах ХМАО

У 85 югорчан подтвердился диагноз на коронавирус
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 85 новых заболевших коронавирусом. За всю пандемию 53 159 жителя оказались заражены. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились по 16 муниципалитетам:

  • Сургут – 20;
  • Ханты-Мансийск – 18;
  • Нефтеюганск – 8;
  • Нефтеюганский район – 8;
  • Урай – 6;
  • Нягань – 5;
  • Нижневартовск – 3;
  • Югорск – 3;
  • Нижневартовский район – 3;
  • Сургутский район – 2
  • Мегион – 2;
  • Покачи – 2;
  • Березовский район – 2;
  • Лангепас – 1;
  • Пыть-Ях – 1;
  • Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у трех – бессимптомно. Контакт установлен в 83 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 47 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 247, комментариев: 0
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