Новые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в 16 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки выявили 85 новых заболевших коронавирусом. За всю пандемию 53 159 жителя оказались заражены. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились по 16 муниципалитетам:

Сургут – 20;

Ханты-Мансийск – 18;

Нефтеюганск – 8;

Нефтеюганский район – 8;

Урай – 6;

Нягань – 5;

Нижневартовск – 3;

Югорск – 3;

Нижневартовский район – 3;

Сургутский район – 2

Мегион – 2;

Покачи – 2;

Березовский район – 2;

Лангепас – 1;

Пыть-Ях – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у трех – бессимптомно. Контакт установлен в 83 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 47 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.