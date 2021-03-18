Цифры, связавшие Югру с коронавирусом, за год пребывания болезни на территории округа

В день годовщины коронавируса в Югре мы подготовили десять фактов, десять цифр и дат, навсегда вошедших в историю нашего округа.

18 марта 2020 года у пациентки, вернувшейся 11 марта из Италии, диагностирован коронавирус. Первый случай ковида в Югре зафиксирован в Сургуте. 333 – максимальное количество пациентов с COVID-19, госпитализированных за сутки. Эта цифра значилась в статистике за 7 ноября, во вторую волну пандемии. 227 – пиковое число пациентов в реанимациях Югры зафиксировано 15 ноября. 3400 коек было развернуто на пике первой и второй волн коронавируса. 2647 – максимальное число инфицированных за последний год было отмечено 16 ноября. 5061 – рекордное число медработников в «красной зоне», ковидных бригадах поликлиник и скорой помощи работали во вторую волну 1,5 тысячи единиц медоборудования было закуплено для обеспечения работы ковидных госпиталей. В этом числе 116 аппаратов ИВЛ, 113 концентраторов кислорода. 1 167 782 – годовое количество выполненных ПЦР-тестов на коронавирус. 29 сентября – сургутянин первым из жителей округа привит вакциной Спутник-V. 35 086 заболевших югорчан обеспечены бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения ковида.