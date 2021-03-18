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​Семь неочевидных фактов о связях между Югрой и Крымом

Югра и Крым – ближе, чем кажется на первый взгляд

​Семь неочевидных фактов о связях между Югрой и Крымом
Фото travelcrimea.ru

18 марта Югра вместе со всей Россией отметит годовщину возвращения Крыма в состав нашей страны. Казалось бы – где Югра, а где Крым? Но на самом деле наши регионы установили довольно прочные связи. О них – в подборке фактов от СИА-ПРЕСС.

1. Первые соглашения между Крымом / Севастополем и Югрой были подписаны шесть лет назад

Россия еще не отметила первую годовщину воссоединения с Крымом, а Югра уже подписала несколько важных соглашений с Севастополем и непосредственно с Республикой Крым. Первое из них – 23 января 2015 года, посвящено торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Почти сразу был подписан еще один документ – о сотрудничестве в экологической, гуманитарной, культурной и иных сферах (12 февраля 2015 года). Далее официальные контакты продолжались и продолжаются до сих пор.

2. Наталья Комарова впервые совершила официальный визит в Крым в апреле 2015 года

Важной вехой для развития двусторонних отношений между нашими регионами стал первый официальный визит Натальи Комаровой в Крым 22 апреля 2015 года. Тогда подписали очередные важные «дорожные карты» о помощи со стороны Югры новому региону России. В частности, главными друзьями Ханты-Мансийского автономного округа стали города Евпатория и Саки.

3. У Югры и Крыма есть свои города-«побратимы»

Неофициальными городами-побратимами в том же 2015 году стали Урай и Саки, а также Нижневартовск и Евпатория. Они подписали межмуниципальные соглашения о сотрудничестве, которое включало методическую и материальную помощь.

4. Югра учила Крым российским нормам и законам

Надо понимать, что в 2014 году Крым еще жил по законам Украины, а затем перешел в состав России, поэтому местным чиновникам и депутатам нужно было, по большому счету, осваивать совершенно новое правовое поле. В этом Югра и помогала дружественным городам Саки и Евпатории. Для этого проводились разнообразные семинары и программы по обмену опытом.

5. Евпатория и Саки получили от Югры помощь на сотни миллионов рублей

Украина, в составе которой Крым находился полтора десятилетия, менее богатая страна, чем Россия и в частности Югра. Поэтому наш регион оказал немалую поддержку Евпатории и Саки для решения насущных и накопившихся проблем – например, с ремонтами школ и детских садов, покупной разнообразной коммунальной техники, а также заказывала у местных курортов отдых и лечение детей из Югры. Суммарно получилось более 300 млн рублей в первые годы сотрудничества. Для Югры это 0,15 процента годового бюджета, а для небольших городов Крыма – существенное подспорье в решении важных проблем.

6. В городской больнице Евпатории пользуются информационной системой «Югра»

В городской больнице Евпатории бесплатно внедрили медицинскую информационную систему Югра, которая разработали специалисты «Медицинского информационно-аналитического центра» нашего региона. Он же подписал соглашение с аналогичным МИАЦ Республики Крым для сотрудничества и обмена опытом.

7. Молодежь, общественники и управленцы Югры и Крыма постоянно ездят в гости друг к другу

Большой культурный и профессиональный обмен настроен между двумя регионами. Например, делегация Евпатории в 2015-2016 годах приезжала на форум «Золотое будущее» в Ханты-Мансийск и форум УрФО «Утро 2015». Спортсмены из Югры ездили на мероприятия в Крым. Глава Евпатории Олеся Харитоненко приезжала в Ханты-Мансийск, чтобы презентовать курортный потенциал своего города. К слову, в эти дни делегация из Югры по приглашению Евпатории поехали поздравлять этот город и республику с возвращением в состав России.

И это лишь малая доля политических, управленческих, культурных, спортивных, общественных и деловых контактов, которые установлены между нашими регионами.


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18 марта в 09:02, просмотров: 723, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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18 марта в 10:08
Мирский, первой фразой порвал. Чтоб возвратиться, надо там уже раньше быть.

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