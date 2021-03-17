Губернатор Югры проведет онлайн-встречу с жителями Югорска

Югорчане станут основной аудиторией нового эфира Натальи Комаровой – но с поправкой, что это будут жители города Югорска. Именно их проблемам и вопросам будет посвящен очередной онлайн-разговор с участием губернатора Югры и ее управленческой команды. «Отвечу с участием руководителей муниципалитета на запросы горожан, касающиеся развития муниципального образования, реализации национальных проектов», – обратилась Наталья Комарова к своим читателям в различных соцсетях.

Традиционно помощниками губернатора по разбору завала обращений станут знатоки местных реалий: куратор всероссийского экопросветительского проекта «Добрые крышечки» в Югорске, а также автор проектов «Арт-битва снеговиков» и «Дети рисуют Победы» Мария Зиновьева, член Общественной палаты Югры Виталий Погребняк и председатель городского штаба по развитию добровольчества, член молодежного корпуса регионального отделения Союза Женщин России Янина Товт.

Они в компании со специалистами системы «Инцидент» будут транслировать губернатору и представителям исполнительной власти региона и Югорска вопросы, жалобы, проблемы и обращения югорчан. Писать по этому поводу уже можно в соответствующие посты в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».

Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Начало разговора – в воскресенье, 21 марта, в 15.00.