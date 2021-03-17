Девушки в Ханты-Мансийске за три дня похитили в магазине почти сотню товаров

В Ханты-Мансийске две молодые девушки обокрали магазин. Настойчивые преступницы за три дня похитили 94 товара на общую сумму более 13 тысяч рублей. Виновниц ждут уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ. Сейчас девушки 2000 и 1996 годов рождения находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Сургуте задержали женщину с наркотиками - сверток с подозрительным веществом массой 0,33 грамма был изъят полицейскими. Вещество сургутянка заказала через «Телеграм». Девушку ждет уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ. Внимание правоохранительных органов девушка привлекла не впервые ранее ее уже судили за кражу. Сейчас ей избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Также в Сургуте нашли подозреваемого в краже средств путем обмана: молодой человек понудил музыканта, заинтересовавшегося его объявлением о продаже гитары, перевести тому около трех тысяч рублей. Гитара, по-видимому, владельца так и не сменила.

Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 62 преступления, по горячим следам раскрыто 40, раскрываемость составила 64%.