За сутки в ХМАО обнаружено 87 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию 53 074 местных жителя заболели. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 22;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нижневартовск – 9;
- Нефтеюганский район – 7;
- Нягань – 4;
- Мегион – 4;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Октябрьский район – 3;
- Когалым – 2;
- Советский район – 2;
- Нефтеюганск – 1;
- Радужный – 1;
- Лангепас – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Покачи – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Кондинский район – 1;
- Березовский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 83 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 45 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе округа.
За сутки скончался один пациент, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 775 человек. Накануне полностью излечились 104 человек, за весь период пандемии – 51 388 югорчан.