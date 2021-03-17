За сутки в ХМАО обнаружено 87 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию 53 074 местных жителя заболели. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 22;

Ханты-Мансийск – 21;

Нижневартовск – 9;

Нефтеюганский район – 7;

Нягань – 4;

Мегион – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Октябрьский район – 3;

Когалым – 2;

Советский район – 2;

Нефтеюганск – 1;

Радужный – 1;

Лангепас – 1;

Нижневартовский район – 1;

Покачи – 1;

Пыть-Ях – 1;

Кондинский район – 1;

Березовский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 83 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 45 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе округа.

За сутки скончался один пациент, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 775 человек. Накануне полностью излечились 104 человек, за весь период пандемии – 51 388 югорчан.