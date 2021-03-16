В Югре сократилась выдача потребительских кредитов

В феврале 2021 года жители Югры взяли 19 897 потребительских кредитов, что на десять процентов меньше, чем в феврале 2020-го. Это характерно в целом для России – объем выдачи потребзаймов за год снизился на 11 процентов, за месяц – на 1,2 процента. Всего в стране было выдано 1,15 млн кредитов на потребительские нужды, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отметил, что определяющим критерием для банков при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР). «При этом, если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением ПКР снижением процентной ставки и прочими бонусами, то рост выдачи потребкредитов оказался весьма существенным. Причем за счет качественных заемщиков. Это может позволить банкам формировать кредитный портфель хорошего кредитного качества, снижать затраты на взыскание и работу с проблемной задолженностью, а также повышать лояльность целевых категорий клиентов», - подчеркнул эксперт.

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в феврале 2021 года было выдано в Москве (61,2 тыс. ед.), Московской области (52,5 тыс. ед.) и Краснодарском крае (44,7 тыс. ед.).