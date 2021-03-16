На федеральной трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» ограничили движение из-за ремонта моста

С 16 марта на трассе Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничили движение на участке км 143+661 - км 143+756 в Тюменской области. Здесь начался капитальный ремонт моста через реку Нерда. Завершить работы планируется 15 ноября 2021 года.

«С 16.03.2021 года будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием по временному мосту с шириной проезжей части 3,6 метра. Работы на участке продлятся до 15.11.2021, будьте внимательны, учитывайте эту информацию при построении маршрута», - сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).