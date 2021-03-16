Эксперт в Югре рассказал о нюансах вакцинации от COVID-19 населения 60+

Вакцинация населения от коронавируса в Югре продолжается. На сегодняшний день оба компонента вакцины «Гам-Ковид-Вак» получили 38 тысяч человек, еще 16,5 тысяч поставили первый укол. Среди них больше двух тысяч сургутских пенсионеров. Главный врач поликлиники №1 в Сургуте Максим Слепов рассказал, почему возрастных пациентов прививают в первую очередь:

«Пожилые пациенты входят в группу риска. Они должны прививаться в первую очередь, потому что у них очень много сопутствующих заболеваний. Состояние сердечно-сосудистой системы уже требует дополнительной защиты, иммунитет не такой хороший, как у более молодого поколения, поэтому мы в первую очередь обращаем внимание именно на пожилых людей. Врач перед вакцинацией обязательно проводит осмотр, опрос пациента, и на основании этого дает допуск или запрет на вакцинацию».

Он также отметил, что противопоказания для вакцинации возрастного населения такие же, как и для более молодых: обострение хронических заболеваний, тяжелые формы сахарного диабета, наличие аутоиммунных заболеваний. В этих случаях допуск на вакцинацию согласовывается со специалистом.

По словам эксперта, люди в возрасте легче переносят вакцину, чем молодежь. У них менее реактивно настроенный иммунитет, поэтому реже проявляется реакция. «Мои родители прививались одними из первых, как и я. Маме 75 лет, папе 80 в этом году. Они легко перенесли вакцину и сегодня у них уже сформировался достаточный иммунитет», – поделился Максим Слепов.