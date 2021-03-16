Эксперт рассказал, в каких сферах жителей ХМАО устраивают «по-белому», а где – неофициально

Почти треть жителей Югры довольствуются зарплатой «в конвертах» – к такому выводу пришел исследовательский центр сервиса Зарплата.ру. Аналитики ресурса вычислили, что в первом квартале 2021 года 28% работающих югорчан получают доход неофициально. 31% респондентов из Югры также признались, что и вовсе никогда не были трудоустроены с официальной зарплатой.

По всей России показатель работников с «серой» зарплатой за данный срок составляет 31%. В пандемию их число увеличилось на 12%. Таким образом, каждый третий россиянин получает зарплату, с которой налоги не отчисляются. Притом из тех, кто признался в получении дохода «мимо кассы», 11% не имеют даже минимального «белого» оклада, который декларируется в ФНС.

Также, по информации ресурса, больше всего от пандемии пострадали сферы гостиничного бизнеса, туризм, авиаперевозки, общепит, розничная торговля, сфера развлечений и спорта.

Для многих компаний перевод сотрудников на «серые» зарплаты и сокращение ставок стало «спасительным кругом» от банкротства. Однако сегодня HR-менеджер Зарплаты.ру Екатерина Чувашевская отметила позитивную динамику: бизнес возвращается в «допандемийный» режим. Однако по ее словам, «серые» зарплаты продолжат платить тем, кто работает в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, строительстве, производстве, сфере услуг и ритейле. Официальное же трудоустройство стоит ждать в телекоме, банковском секторе, сфере IT а также на госслужбе и в бюджетной сфере – по данным ресурса, чаще «по-белому» чаще всего устраивают сейчас именно там.