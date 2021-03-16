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Югорские призывники получат прививку от коронавируса до отправки в армию

Губернатор ХМАО ввела новую категорию граждан, которым будет дан приоритет в вакцинации от COVID-19

Югорские призывники получат прививку от коронавируса до отправки в армию
фото: iz.ru

Глава ХМАО Наталья Комарова рассказала о новой категории граждан, которым будет дан приоритет в вакцинации. Теперь прививку от коронавируса получат призывники и те, кто занимается набором в армию. Заявление было сделано во время заседания оперативного штаба по COVID-19, проведенного сегодня.

«Дополнительно к установленным по приоритетам категориям, вводится еще одна категория граждан, которые первыми пройдут вакцинацию против коронавирусной инфекции. Это должностные лица, участвующие в организации призыва и сами призывники, – сообщила губернатор. – Весенний призыв в вооруженные силы РФ начинается с 1 апреля. Из нашего региона в российскую армию будет призвано около 1 500 молодых людей. Все они пройдут вакцинацию во время врачебной комиссии».

Отметим, что на сегодняшний день в Югре от COVID-19 привито первым компонентом 54 535 человек, из них 38 216 полностью завершили вакцинацию.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 92, комментариев: 0
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