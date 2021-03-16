Прошел очередной прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой о новостройках

Очередной прямой эфир Натальи Комаровой был посвящен новостройкам в Югре. Разговор коснулся широкого спектра тем, связанного с жилищным строительством в регионе. Губернатор начала его с отсылки к необходимости запускать новые механизмы деловой активности – эту задачу поставил президент Владимир Путин, а затем указала на необходимость обновлять жилищную политику в Югре. В частности, так как в регионе больше не будет действовать льготная ипотека, Наталья Комарова заявила о необходимости переходить в «продуманному, качественному, соответствующему своей цене жилью».

«Государственные меры, направляемые на поддержку жилищного строительства, должны работать именно на такие, ориентированные на людей, а не на извлечение сверхприбыли, проекты», – цитирует главу региона департамент общественных и внешних связей Югры.

Один из пунктов, который волнует и строителей, и будущих покупателей квартир – энергоэффективность жилья. По этому поводу выступил гендиректор компании «Нижневартовскстройдеталь» Роман Одокиенко, который рассказал о производстве железобетонных конструкций нового образца с усиленным утеплением, а также инженерных идеях с теплыми чердаками и теплообменниками внутри технических помещений. Это позволяет строить дома с повышенным классом энергоэффективности – а это значит, что живущие там югорчане будут меньше тратить денег на коммунальные услуги.

При этом Наталья Комарова отмечает, что новые дома должны быть приспособлены для маломобильных групп населения. Нижневартовские строители отчитались, что уходят от пандусов и делают лифты, которые распахиваются на две стороны, чтобы облегчить перемещение для людей с ограниченными возможностями.

Не забывают на эфирах губернатора Югры о предыдущих обещаниях – так, в феврале на онлайн-встрече «Управдомы» Наталье Комаровой поступила жалобу на работу Югорского фонда капремонта, которого сургутяне обвинили в срывах работ в одном из домов. Директор фонда Елена Дарибабина отчиталась, что органы строительного контроля проверяют дом на готовность к сдаче, после чего пойдет приемка с участием представителей общественности: «В состав приемочной комиссии у нас в обязательном порядке включаются представители общественной организации, управляющей компании, органов местного самоуправления. И в обязательном порядке туда будут включены и собственники дома».

Вообще эфир получился очень обширным и по тематике, и по времени – он занял 2,5 часа. И там было много всего – обсуждение проблемных домов с обманутыми дольщиками, простых долгостроев, условий по выгулу домашних животных недалеко от новостроек и многое другое. Это признала и губернатор в своей завершающей речи.

«Спектр вопросов, которые мы затронули, оказался не самым узким. Мы говорили о качестве новостроек, обсудили возможности застройщиков, капремонт, стандарты безопасности, доступность жилья для людей и инвалидностью, проблемные дома. По конкретным вопросам мы сегодня принимали конкретные решения, и часть из них должны стать базой для решения общих проблем региона. Хочу поблагодарить всех участников и жителей, которые наполняли повестку встречи и активно участвовали в обсуждении вопросов», – сказала Наталья Комарова.

Она также добавила, что по итогам каждого эфира составляется список поручений губернатора, который размещается в публичном поле, и контроль над его выполнением лежит как на правительстве Югры, так и на заинтересованных гражданах. «Вы можете следить за реализацией этих решений, давать им оценку, по которой поручение будет либо снято, либо продолжит выполняться, а те, кто привел к срыву обязательств, понесут ответственность», – пообещала губернатор.

Таким образом прямые эфиры Натальи Комаровой становятся отдельным институтом не только донесения проблем с мест в региональные органы власти, но и инструментом общественного контроля над качеством и сроками решения этих проблем.