16+
Логотип Сиапресс
USD  72,9619   EUR  86,9852  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Наталья Комарова заявила о необходимости строить жилье, ориентированное на людей, а не на сверхприбыли

Прошел очередной прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой о новостройках

​Наталья Комарова заявила о необходимости строить жилье, ориентированное на людей, а не на сверхприбыли
Фото admhmao.ru

Очередной прямой эфир Натальи Комаровой был посвящен новостройкам в Югре. Разговор коснулся широкого спектра тем, связанного с жилищным строительством в регионе. Губернатор начала его с отсылки к необходимости запускать новые механизмы деловой активности – эту задачу поставил президент Владимир Путин, а затем указала на необходимость обновлять жилищную политику в Югре. В частности, так как в регионе больше не будет действовать льготная ипотека, Наталья Комарова заявила о необходимости переходить в «продуманному, качественному, соответствующему своей цене жилью».

«Государственные меры, направляемые на поддержку жилищного строительства, должны работать именно на такие, ориентированные на людей, а не на извлечение сверхприбыли, проекты», – цитирует главу региона департамент общественных и внешних связей Югры.

Один из пунктов, который волнует и строителей, и будущих покупателей квартир – энергоэффективность жилья. По этому поводу выступил гендиректор компании «Нижневартовскстройдеталь» Роман Одокиенко, который рассказал о производстве железобетонных конструкций нового образца с усиленным утеплением, а также инженерных идеях с теплыми чердаками и теплообменниками внутри технических помещений. Это позволяет строить дома с повышенным классом энергоэффективности – а это значит, что живущие там югорчане будут меньше тратить денег на коммунальные услуги.

При этом Наталья Комарова отмечает, что новые дома должны быть приспособлены для маломобильных групп населения. Нижневартовские строители отчитались, что уходят от пандусов и делают лифты, которые распахиваются на две стороны, чтобы облегчить перемещение для людей с ограниченными возможностями.

Не забывают на эфирах губернатора Югры о предыдущих обещаниях – так, в феврале на онлайн-встрече «Управдомы» Наталье Комаровой поступила жалобу на работу Югорского фонда капремонта, которого сургутяне обвинили в срывах работ в одном из домов. Директор фонда Елена Дарибабина отчиталась, что органы строительного контроля проверяют дом на готовность к сдаче, после чего пойдет приемка с участием представителей общественности: «В состав приемочной комиссии у нас в обязательном порядке включаются представители общественной организации, управляющей компании, органов местного самоуправления. И в обязательном порядке туда будут включены и собственники дома».

Вообще эфир получился очень обширным и по тематике, и по времени – он занял 2,5 часа. И там было много всего – обсуждение проблемных домов с обманутыми дольщиками, простых долгостроев, условий по выгулу домашних животных недалеко от новостроек и многое другое. Это признала и губернатор в своей завершающей речи.

«Спектр вопросов, которые мы затронули, оказался не самым узким. Мы говорили о качестве новостроек, обсудили возможности застройщиков, капремонт, стандарты безопасности, доступность жилья для людей и инвалидностью, проблемные дома. По конкретным вопросам мы сегодня принимали конкретные решения, и часть из них должны стать базой для решения общих проблем региона. Хочу поблагодарить всех участников и жителей, которые наполняли повестку встречи и активно участвовали в обсуждении вопросов», – сказала Наталья Комарова.

Она также добавила, что по итогам каждого эфира составляется список поручений губернатора, который размещается в публичном поле, и контроль над его выполнением лежит как на правительстве Югры, так и на заинтересованных гражданах. «Вы можете следить за реализацией этих решений, давать им оценку, по которой поручение будет либо снято, либо продолжит выполняться, а те, кто привел к срыву обязательств, понесут ответственность», – пообещала губернатор.

Таким образом прямые эфиры Натальи Комаровой становятся отдельным институтом не только донесения проблем с мест в региональные органы власти, но и инструментом общественного контроля над качеством и сроками решения этих проблем.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 14:27, просмотров: 228, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:51
Между тем сама Наталья Комарова ориентируется на статистику и на количество квадратных метров, а не на качество жилья.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:56
Энергоэффективность домов это важный момент. Как достичь меньших затрат на отопление и водоснабжение современного дома ?Главное всё-таки в этой теме -высотность застройки. Ибо энергоэффективности домов и затраты жильцов растут пропорционально высоте здания. Для того чтобы, к примеру, подать воду на 25й или на тот же самый высокий дом «Сибпромстроя» на Ул. Югорский требуется больше энергозатрат на чем для 5 или 9 этажный дома. Да и трубы в высотных домах быстрее изнашиваются. Тёплый чердак? Он не спасёт. Чердак должен быть вентилируемый, иначе на кровле будет наледь, которая забьет водостоки и попытки их восстановить вызывают, как правило, повреждение гидроизоляции крыши. Коммунальщики знают, что по весне, то там, то тут идут жалобы жильцов на протекание крыши. Теплообменники в технических помещениях? За чей счёт такой «банкет»? Естественно, общедомовые расходы лягут на плечи собственников жилья, пропорционально квадратам занимаемой площади. А это им надо ? Коренное повышение энергоэффективности дома - это повышение толщины стен, хоть из панели, хоть из кирпича. Институт зональный экспериментального проектирования - ЛенЗНИИЭП давно уже все просчитал и заложил в нашем регионе толщину стен в панельных домах проекта И-164 и других, как оптимальную. И эти дома прошли проверку временем. В тех домах теплые квартиры, а чердаки вентилируемые. Что там в Нижневартовске «изобретают велосипед» и «вешают лапшу» на уши обывателям. Хотя в целом тема очень интересная и нужная в свете дальнейшего развития жилищного строительства в Югре.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Письма счастья ГИБДД: чьи же они? 3054
  2. Антонина Овсиенко: «Далеко не каждый выдерживает даже 20 минут в EMS-костюме. Это фитнес не для ленивых, но результат впечатляет» 2162
  3. Хоть для чего чего-то пригодился 1032
  4. ​В Югру придет «Крымская весна» 1026
  5. ​Пенсионный фонд попросил югорчанку с ребенком-инвалидом вернуть «лишнюю» материальную помощь 1017
  6. ​В Госдуме предложили выдавать ипотеку под 2% годовых 981
  7. ​«СибурТюменьГаз» приступает к очередному этапу ликвидации последствий аварии на Оби 937
  8. ​Гонщики на собачьих упряжках из Сургутского района узнали сильнейшего 933
  9. ​Гарри Берсон: «Запасов тепла на Севере хватит для производства овощей и фруктов не только для собственных нужд, но и на вывоз в другие регионы» 596
  10. В Югре за сутки выявили 84 новых случая заболевания COVID-19 515
  1. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9449
  2. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7172
  3. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 6622
  4. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья, а наоборот 6345
  5. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 6178
  6. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 5021
  7. ​В Югру возвращаются 30-градусные морозы 4777
  8. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 4770
  9. ​СМИ: Ребенок, едва не утонувший в бассейне сургутской школы, умер 3573
  10. Найдена бабушка сгоревших в Сургуте детей 3532
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20817
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 13187
  3. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10908
  4. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9449
  5. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9361
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8859
  7. ​Не смог пройти мимо: в Нефтеюганске нетрезвый гражданин поджег автомобиль 8621
  8. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8331
  9. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8176
  10. Югорчанка после вечеринки украла ноутбук и карту, пока их хозяин спал 7885

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика