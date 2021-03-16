Жительница Мегиона стала жертвой нового способа мошенничества

В Мегионе полицейские ищут настойчивых мошенников, которые смогли похитить у 81-летней женщины 100 тысяч рублей, несмотря на то, что она соблюла все правила безопасности.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей банка, сообщила, что ее пытаются взломать мошенники. Звонившая попросила назвать номер банковской карты.

«Жертва мошенницы возмутилась, потому что раз та работница банка, то у нее должны быть сведения. Тогда мнимая сотрудница продиктовала номер, и он оказался верным. Думая, что это все-таки обман, женщина не стала диктовать звонившей коды, которые поступали ей на телефон, а после вовсе сбросила вызов. Мошенница пыталась дозвониться до женщины, но в один из вызовов послышался мужской голос. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка, но и ему потерпевшая не поверила. С аферистами она ругалась и бросала трубки, но те не сдавались. Появилось ощущение, будто этими звонками мошенники специально отвлекают свою жертву, но от чего – непонятно. Тогда, добравшись до ближайшего банкомата, женщина решила проверить свою карту, но та оказалась недействительной», - рассказали о произошедшем в пресс-службе УМВД Югры.

В отделении банка женщина узнала, что с ее счета сняли 100 тысяч рублей. Оказалось, что на ее имя была открыта виртуальная карта и создан личный кабинет.

«Если вам поступили сомнительные звонки от сотрудников банка, незамедлительно прекратите разговор, не вступайте со звонящими в дискуссию! Не откладывайте визит в отделение банка для уточнения информации! Если лично посетить банковское учреждение в ближайшее время не представляется возможным, перезвоните по горячему номеру банка, выпустившего вашу карту, номер телефона которого указан на оборотной стороне пластиковой карты», - посоветовали в полиции.