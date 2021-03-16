В Югре достроено 11 проблемных домов, осталось 23

В Югре осталось 23 проблемных дома, где свое законное жилье ожидают почти 1900 человек. За 2020 год и первые месяца 2021 года были закрыты потребности 686 обманутых дольщиков, с учета сняты 11 домов. Такие данные привела губернатор Наталья Комарова на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка.

По данным жилстройнадзора Югры, оставшиеся проблемные дома распределены по территории округа следующим образом: 16 – в Сургуте, 5 – в Нефтеюганске, по 1 – в Лангепасе и Сургутском районе.

«Необходимо ускорить процесс решения этих проблем. Заместителю губернатора Андрею Зобницеву было дано поручение подготовить дополнительные решения, ввести дополнительные механизмы по восстановлению нарушенных прав дольщиков. Прошу глав муниципальных образований подключиться к этой работе, инициировать соответствующие решения», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.

В свою очередь, прокурор Югры Евгений Ботвинкин рассказал, что в Нефтеюганске один из домов вернулся в стадию строительства после поступления денег из госпрограммы «Развитие жилой сферы», а в Сургуте нашлись инвесторы для трех домов – благодаря сформированной в округе возможности компенсировать их затраты за счет бесплатного предоставления земли.