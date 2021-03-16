Распространенность наркомании в Югре снизилось почти на 15 процентов

Общая распространенность наркомании в Югре за 2020 год снизилась на 14,7 процента в расчете на 100 тысяч человек. Такие данные озвучила губернатор Наталья Комарова на заседании антинаркотической комиссии сегодня, 15 марта. Глава региона привела еще несколько цифр, которые свидетельствуют об улучшении ситуации в этой сфере: на 11,1 процента уменьшилась распространенность употребления наркотиков, первичная заболеваемость от наркотиков упала на 21,5 процента, а первичная заболеваемость наркоманией – на 37,1 процент.

Участники заседания также актуализировали региональные планы по борьбе с наркотиками, которые встроены в государственную антинаркотическую политику России до 2030 года. Муниципальным образованиям Югры предстоит подверстать свои мероприятия в этой сфере до конца апреля. Особое внимание Наталья Комарова уделила Ханты-Мансийску, Лангепасу и Когалыму, где наблюдаются некоторые проблемы.

Итоги заседания и приведенные показатели Югра направит в Государственный антинаркотический комитет для подведения общефедеральных итогов работы.