В Югре впервые за сезон заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых снизилась ниже эпидпорога

В Югре впервые с начала сезона простуд заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых снизилась ниже эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

В целом, за неделю с 8 по 14 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ была на 30 процентов ниже порогового уровня. Рост отмечен только в Березовском районе, Ханты-Мансийске, Урае, Лангепасе и Пыть-Яхе.

Из-за ОРВИ и коронавируса были закрыты шесть групп в пяти детсадах в Нижневартовске, Пыть-Яхе и Покачах, а также три класса в двух школах в Ханты-Мансийске и Покачах.