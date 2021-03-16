Екатерина Бойко из Югры попала в финал телевизионного шоу «Танцы»

В финале седьмого сезона телешоу «Танцы» на ТНТ оказалась Екатерина Бойко из Излучинска (Нижневартовский район). В 2020 году выступление девушки поразило наставников. Она стала участницей команды Егора Дружинина. Однако из-за пандемии коронавируса было решено перенести финал конкурса на 2021 год. Он стартовал на телеэкранах 13 марта.

Главный приз шоу – 5 миллионов рублей. Лучший танцор страны будет выбран по итогам зрительского голосования. Оно продлится до 16 марта 16:30 по МСК. Уже сейчас можно поддержать югорчанку. Об этом просит и сама девушка в своем Истраграм-аккаунте: «Осталось меньше суток голосования, поэтому давайте поднажмем. Также, как и остальным, мне нужна ваша поддержка!»