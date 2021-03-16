Водолазам потребовалось два дня, чтобы отыскать труп машиниста бульдозера в реке Конда

Спасатели нашли тело югорчанина, который на бульдозере провалился под лед реки Конда в минувшую неделю. На поиск водителя водолазам потребовалось два дня. Об этом рассказали представители казенного учреждения «Центроспас-Югория».

«Прибыв к месту вызова, спасатели провели водолазные работы по обследованию дна реки общей площадью 98 метров квадратных. 14 марта спасатели обнаружили тело мужчины 1973 года рождения в кабине бульдозера, подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в начале апреля на территории ХМАО начнут закрывать ледовые переправы, грузоподъемность зимников будет планомерно снижаться в течении нескольких недель.