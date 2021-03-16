Почти 53 тысячи жителей ХМАО были заражены коронавирусом за всю пандемию

В Югре за сутки коронавирус выявили у 84 человек. За всю пандемию 52 987 местных жителей оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 13 муниципалитетах округа:
- Сургут – 25;
- Ханты-Мансийск – 19;
- Урай – 10;
- Нягань – 6;
- Нижневартовск – 5;
- Сургутский район – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Мегион – 3;
- Радужный – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Нефтеюганск – 2;
- Когалым – 1;
- Югорск – 1.
«На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у восьми человек – бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях. По восьми контакты уточняются. Состояние 50 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.
Новых летальных исходов за день зарегистрировано не было. За сутки излечились 118 человек, за весь период пандемии – 51 284 югорчанина.