Почти 53 тысячи жителей ХМАО были заражены коронавирусом за всю пандемию

В Югре за сутки коронавирус выявили у 84 человек. За всю пандемию 52 987 местных жителей оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 13 муниципалитетах округа:

Сургут – 25;

Ханты-Мансийск – 19;

Урай – 10;

Нягань – 6;

Нижневартовск – 5;

Сургутский район – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Мегион – 3;

Радужный – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Нефтеюганск – 2;

Когалым – 1;

Югорск – 1.

«На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у восьми человек – бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях. По восьми контакты уточняются. Состояние 50 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

Новых летальных исходов за день зарегистрировано не было. За сутки излечились 118 человек, за весь период пандемии – 51 284 югорчанина.