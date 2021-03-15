В Югре 18 марта отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией

Югра присоединяется к масштабным всероссийским мероприятиям, посвященным возвращению Крыма в состав России. Праздник под названием «Крымская весна» намечен на 18 марта.

Все муниципалитеты автономного округа по случаю памятной даты проведут массу различных мероприятий – концертов, классных часов в школах, флешмобах и прочих формах народного творчества.

Департамент общественных и внешних связей Югры рассказывает, что в Лангепасе в библиотеках откроется выставка «Возвращение в родную гавань», в Мегионе пройдет концерт «Крымская весна», а также тематическая выставка детской художественной школы, в Нефтеюганске желающие смогут сыграть в «Что? Где? Когда?» на вопросах, посвященных Крыму и России. К празднованию присоединятся Покачи, Пыть-Ях, Нягань и многие другие города и поселения Югры.

Всего по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией в Ханты-Мансийском автономном округе пройдет более 300 различных мероприятий, все подробности о которых можно узнавать в соцсетях при помощи хештэгов #КрымскаяВесна и #РоссияСевастопольКрым.