16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2317   EUR  87,3508  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югру придет «Крымская весна»

В Югре 18 марта отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией

​В Югру придет «Крымская весна»
Фото subsribe.ru

Югра присоединяется к масштабным всероссийским мероприятиям, посвященным возвращению Крыма в состав России. Праздник под названием «Крымская весна» намечен на 18 марта.

Все муниципалитеты автономного округа по случаю памятной даты проведут массу различных мероприятий – концертов, классных часов в школах, флешмобах и прочих формах народного творчества.

Департамент общественных и внешних связей Югры рассказывает, что в Лангепасе в библиотеках откроется выставка «Возвращение в родную гавань», в Мегионе пройдет концерт «Крымская весна», а также тематическая выставка детской художественной школы, в Нефтеюганске желающие смогут сыграть в «Что? Где? Когда?» на вопросах, посвященных Крыму и России. К празднованию присоединятся Покачи, Пыть-Ях, Нягань и многие другие города и поселения Югры.

Всего по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией в Ханты-Мансийском автономном округе пройдет более 300 различных мероприятий, все подробности о которых можно узнавать в соцсетях при помощи хештэгов #КрымскаяВесна и #РоссияСевастопольКрым.


нравится (0) не нравится (0)
15 марта в 23:00, просмотров: 268, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 00:06
Спасибо, а то голову уже всю сломал, что можно отпраздновать между 8й Мартой и майскими...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске несколько человек находятся под наблюдением врачей из-за дифтерии 2268
  2. Эксцентричного мужчину-«стробоскопа» избили в Сургуте на выходных 1693
  3. ​Сургутян напугал странный шум и едкий запах газа в центре города 1681
  4. ​Не справился с управлением: в Сургуте водитель Hyundai собрал «паровозик» 1381
  5. Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XXXI. Ольга Леснова: «Дума без женщин – дума четких и быстрых решений» 1350
  6. Ректор Тюменского государственного медицинского университета скончалась накануне 1134
  7. Более 400 мест в Сургуте отдадут под рекламные конструкции 914
  8. ​Югорские дети не смогут отдохнуть за пределами округа до 2022 года 874
  9. ​Обь до сих пор горит // ВИДЕО 795
  10. ​Шестилетняя сургутянка стала абсолютным победителем открытого чемпионата по математике 766
  1. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 8993
  2. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6821
  3. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6580
  4. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 6149
  5. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 5992
  6. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья, а наоборот 5949
  7. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5795
  8. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 4919
  9. ​В Югру возвращаются 30-градусные морозы 4749
  10. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 4722
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20787
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 13084
  3. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10892
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9218
  5. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9182
  6. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 8993
  7. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8835
  8. ​Не смог пройти мимо: в Нефтеюганске нетрезвый гражданин поджег автомобиль 8412
  9. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8303
  10. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8154

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика