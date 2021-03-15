Сотрудники Управления ПФР неверно определили срок выплаты, и попросили вернуть «перевыплаченную» сумму

Сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ попросили югорчанку вернуть «перевыплаченную» компенсацию по уходу за ребенком-инвалидом. Сотрудники пенсионного фонда неверно определили период выплат и направили женщине требование о возврате «излишне полученного».

В ситуацию включилась Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура, которая провела проверку деятельности Управления. Прокурор установил, что заявительница имела полное право получать компенсационную выплату в полной мере весь указанный срок. В адрес руководителя Управления Пенсионного фонда РФ внесли представление об устранении нарушений закона.

В результате требование о возврате было отозвано, жительнице окружной столице выплатили 30 тысяч рублей, а виновник привлечен к дисциплинарной ответственности.