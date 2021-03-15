На весенних каникулах в ХМАО откроют 204 лагеря для детей

Во время весенних каникул в Югре будут работать 203 лагеря с дневным пребыванием детей и один – с круглосуточным. Отдыхом планируется охватить 22 370 детей. В Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Урае и Югорске планируется работа 58 лагерей в заочном формате с применением дистанционных технологий с выдачей продуктовых наборов для 6591 ребят.

Такие данные были озвучены на заседании региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, передает пресс-служба думы региона.

«Обсуждались вопросы нормативного, правового, финансового, организационного и медицинского обеспечения детской оздоровительной кампании 2021 года. В частности, участники совещания были проинформированы о том, что организация выездного отдыха детей и их оздоровления за пределами региона ограничена до 1 января 2022 года в связи с эпидемиологическим неблагополучием, связанным с распространением COVID-19», - отметили в пресс-службе.