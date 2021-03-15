Сводка полиции Югры за выходные

Неработающий няганец 1965 года рождения похитил деньги с банковской карты, чтобы купить лекарства. Мужчина воспользовался доверием знакомой 1951 года рождения, которая и передала ему карту. Помимо лекарств, на 4 тысячи рублей пенсионер закупился продуктами. Теперь гражданин, против которого возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, находится под подпиской о невыезде.

Более крупный улов попался жительнице Белого Яра 2000 года рождения. Разбив витрину торгового павильона, девушка проникла внутрь, открыла кассу и похитила оттуда 10 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали сотрудники Патрульно-постовой службы полиции г. Сургута. Теперь ее также ждет уголовное дело - по ч.2 ст.161 УК РФ.

Нефтеюганцу 1953 года рождения с ценностями повезло меньше - пробравшись в магазин, он забрал с собой 11 светодиодных прожекторов – всего на сумму около трех тысяч рублей. Сейчас югорчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Всего за выходные полицейские зарегистрировали 145 преступлений, раскрыли семь преступлений. За минувшие сутки по горячим следам раскрыли 106 преступлений, раскрываемость составила 73 %.