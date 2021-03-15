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​Обь до сих пор горит // ВИДЕО

Сургутский летчик снял на видео, как догорают остатки нефтепродуктов в Оби

​Обь до сих пор горит // ВИДЕО
Скрин: С. Шевчик

Пилот легкомоторного самолета, сургутянин Сергей Шевчик 13 марта снял видео догорающего пламени на Оби в районе Нижневартовска. Он отправился в небо на своем воздушном судне, чтобы в нескольких районах реки собрать пробы воды для независимой экспертизы. В сопровождении эколога пунктами следования активиста стали Сургут, поселок Широково, Локосово, Мегион, Нижневартовск. Общая протяженность пути составила 178 километров.

«Вода какая-то жирная. Сверху плавает какая-то прозрачная жирная пленка. Руки скользкие стали из-за нее», – комментирует автор видео забор пробы в районе Сургута. 14 марта летчик должен был отправиться исследовать участок от Сургута до Ханты-Мансийска.

Ранее siapress.ru писал о том, что представители «Сибура» предъявили претензию и потребовали от Сергея Шевчика удалить видео с замором рыбы. Подробности читайте в этом материале.

Напомним, взрыв и пожар в результате порыва продуктопровода компании «СибурТюменьГаз» произошла 6 марта. Сейчас специалисты-гидрографы завершили исследование рельефа дна Оби в месте аварии рядом с Нижневартовском. Устранять последствия разлива ШФЛУ будут водолазы. Параллельно ведется работа по выяснению связи между замором рыбы в Сургуте и ЧП на Оби. Специалист Рыбнадзора 10 марта рассказал, что результаты лабораторных исследований будут готовы примерно через 10 дней.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 292, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 11:48
"представители «Сибура» потребовали от Сергея Шевчика удалить видео с замором рыбы в Сургутском районе, как наносящее вред их репутации."
- а горящая река не вредит репутации этих барыг?

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