Сургутский летчик снял на видео, как догорают остатки нефтепродуктов в Оби

Пилот легкомоторного самолета, сургутянин Сергей Шевчик 13 марта снял видео догорающего пламени на Оби в районе Нижневартовска. Он отправился в небо на своем воздушном судне, чтобы в нескольких районах реки собрать пробы воды для независимой экспертизы. В сопровождении эколога пунктами следования активиста стали Сургут, поселок Широково, Локосово, Мегион, Нижневартовск. Общая протяженность пути составила 178 километров.

«Вода какая-то жирная. Сверху плавает какая-то прозрачная жирная пленка. Руки скользкие стали из-за нее», – комментирует автор видео забор пробы в районе Сургута. 14 марта летчик должен был отправиться исследовать участок от Сургута до Ханты-Мансийска.

Ранее siapress.ru писал о том, что представители «Сибура» предъявили претензию и потребовали от Сергея Шевчика удалить видео с замором рыбы. Подробности читайте в этом материале.

Напомним, взрыв и пожар в результате порыва продуктопровода компании «СибурТюменьГаз» произошла 6 марта. Сейчас специалисты-гидрографы завершили исследование рельефа дна Оби в месте аварии рядом с Нижневартовском. Устранять последствия разлива ШФЛУ будут водолазы. Параллельно ведется работа по выяснению связи между замором рыбы в Сургуте и ЧП на Оби. Специалист Рыбнадзора 10 марта рассказал, что результаты лабораторных исследований будут готовы примерно через 10 дней.