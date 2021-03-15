В Югре зарегистрирован минимальный суточный прирост ковид-пациентов с сентября 2020 года

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 80 новых случая коронавирусной инфекции в 16 муниципалитетах. Это минимальное значение с середины сентября 2020 года. Кроме того, в регионе сменились лидеры по суточному приросту. Больше всего заболевших зарегистрировано в Нижневартовске (17) и Березовском районе (11). Сургут – на третьем месте, здесь ковид подтвердили у десяти человек.

На момент выявления инфекции у 60 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у двух человек симптомов не было.

Сейчас лечение проходят 963 человека, состояние 52 из них тяжелое, 27 подключены к ИВЛ. 100 человек за минувшие сутки вылечились.

Всего за весь период пандемии в Югре зарегистрировано 52 903 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровели 51 166 югорчан, умерли – 774 человека.