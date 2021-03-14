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​Югорчане завоевали три «золота» на чемпионате России по биатлону

Чемпионат России в Ханты-Мансийске принес Югорским биатлонистам три золотых медали

​Югорчане завоевали три «золота» на чемпионате России по биатлону
Фото: ugramegasport.ru

Сборная команда Югры обошла соперников в смешанной эстафете чемпионата России по биатлону 13 марта. Честь региона на спортивной трассе отстаивали Кристина Дюпина, Татьяна Воронова, Иван Томилов, Дмитрий Иванов. Об этом сообщает «Юграмегаспорт».

«Для стрельбы условия сегодня, конечно, очень сложные. Это не так сказывается лежа, а вот стойки были очень сложными. А уж когда тянешься за дополнительным патроном и начинается перевосстановление, появляется дрожь в ногах, и с этим очень тяжело справиться. Думаю, что без удачи здесь не обошлось», — поделился финишер команды Югры Дмитрий Иванов.

Результаты

1 место ХМАО-Югра-1 (1:23:29)

2 место — Республика Башкортостан (1:23:36,3)

3 место — Новосибирская область (1:24:13.4)

Ранее «золото» для Югры достала женская команда. Мужская сборная удостоилась второго места. А сегодня, 14 марта, биатлонисты вышли на большой масстарт. В мужском старте – за югорчанами два призовых места. Первым дистанцию в 15 километров преодолел Андрей Павлов. Его результат - 42:35.0. Женщины уступили лидирующие позиции спортсменам из других регионов.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 353, комментариев: 0
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