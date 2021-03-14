В Югре с начала пандемии зафиксировано 772 летальных исхода больных коронавирусом

В Югре накануне скончался один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 772 человека. Информацию об этом сообщили в оперштабе.

Напомним, что за сутки в округе выявили 85 новых случаев. Состояние 56 пациентов тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день излечился 101 человек, за весь период пандемии – 51 066 югорчан.

Больше всего заболевших зафиксированы в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нягани. В четырех муниципалитетах по одному случаю: Нижневартовский, Советский и Сургутский районы, город Радужный.