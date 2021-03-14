В Югре суточное количество выздоровевших превышает число заболевших COVID-19

В Югре за сутки выявили 85 заболевших коронавирусом. При этом выздоровел 101 человек. За всю пандемию 52 823 местных жителей оказались заражены. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи распределились по 19 муниципалитетам ХМАО. Сургут в дневной статистике занял второе место. Лидирует окружная столица:

Ханты-Мансийск – 19;

Сургут – 12;

Нягань – 12;

Нижневартовск – 10;

Березовский район – 5;

Урай – 4;

Нефтеюганск – 3;

Мегион – 3;

Югорск – 3;

Когалым – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Лангепас – 2;

Кондинский район – 2;

Советский район – 1;

Сургутский район – 1;

Радужный – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 66 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у трех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 82 случаях. По трем контакты уточняются. Состояние 56 пациентов тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.