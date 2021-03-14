Последствия разлива нефтепродуктов в Оби устранят первоклассные водолазы

Специалисты-гидрографы проводят подготовительную работу для погружения водолазов на отсеченном участке продуктопровода «СибурТюменьГаза», где произошла авария. Предварительно проводится диагностика рельефа дна Оби с помощью высокотехнологичного оборудования: гидролокаторы кругового обзора и трассоискатели. Эти работы завершат 14 марта. Далее к делу приступит водолазная группа.

Последствия разлива ШФЛУ будут устранять водолазы АО «МРТС». «Это команда высококвалифицированных специалистов реализовала целый ряд уникальных проектов, главным образом, в регионах с суровыми климатическими условиями – в Арктике, Кольском заливе и т.д. В распоряжении водолазов все необходимое оборудование, которое может потребоваться при погружении в акватории реки Обь», – утверждают представители компании «Сибур».

Ранее siapress.ruписал о том, что после взрыва и пожара на Оби в районе Нижневартовска – в месте порыва продуктопровода – сургутянин Сергей Шевчик обнаружил замор рыбы вблизи Сургута и опубликовал соответствующее видео. Специалисты Рыбнадзора связь этого явления с аварией не подтвердили. В свою очередь, представители «Сибура» потребовали от автора удалить видео с замором рыбы. Подробности читайте в этом материале.