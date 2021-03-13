Наталья Комарова обсудила с вице-премьером Александром Новаком новые решения в нефтяной отрасли

Правительство Югры совместно с министерством энергетики разработает обновленные правила защитных зон вокруг нефтепроводов. Этот вопрос обсудили на рабочей встрече губернатор Наталья Комарова и заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Определили совместно с минэнерго России подготовить проект постановления правительства Российской Федерации о зонах минимальных расстояний до магистральных трубопроводов. Апробация таких решений на территории Югры при объективной оценке рисков и последствий позволит выработать решения, дающие возможность для развития таких территорий, застройки населенных пунктов и использования уже созданной в них инфраструктуры», – написала по этому поводу у себя в Instagram Наталья Комарова.

Еще один итог встречи – намеченные планы по внесению в федеральное правительство предложений, которые улучшат инвестиционный климат в нефтяной отрасли. Далее эти инициативы лягут на стол президенту Владимиру Путину.

Затронули и вопросы международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица» – в этом году он пройдет в Ханты-Мансийске 24-25 марта и будет приурочен как к объявленному президентом Году науки и технологий, так и к 300-летию открытия российской нефти. С этого года «Нефтяная столица» войдет в ежегодный план мероприятий министерства энергетики России.