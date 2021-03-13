Рыбоохрана продолжается выяснять причины замора рыбы в реке Обь

Причины замора рыбы в реке Обь в начале марта станут известны после проведения научных исследований. Связано ли это с разливом горючих веществ в акватории под Нижневартовском - пока неизвестно. Об этом сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

8 марта сургутский общественник, президент авиационного спортивно-технического клуба «Полет» Сергей Шевчик обнаружил замор рыбы на Оби. Он опубликовал видео, чтобы привлечь внимание надзорных органов к проблеме. Особенно опасной ситуация казалось и в связи с крупным ЧП в Нижневартовском районе, где после разлива ШФЛУ произошел взрыв и пожар.

Заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания округу по Югре Владислав Михайленко рассказал корреспонденту siapress.ru, что на первый взгляд это следы обыкновенного природного замора. «Мы взяли несколько особей рыбы и пробы воды, чтобы отправить на экспертизу. Если исследования покажут, что там химикаты в жабрах рыб и образцах воды, то тогда уже будем делать выводы и выявлять источник», – подчеркнул специалист.

Однако 9 марта ряд СМИ со ссылкой на официально опубликованную информацию сообщили, что замор рыбы никак не связан с происшествием на трубопроводе «СибурТюменьГаз». В рыбоохране назвали такие выводы преждевременными, потому что научное исследование изъятых образцов рыб еще не завершено.

«В настоящее время, в связи с происшествием в акватории реки Обь, ФГБНУ «ВНИРО» отобраны соответствующие пробы, в том числе образцы рыбы, для проведения соответствующей экспертизы. Окончательный вывод о причине гибели рыбы, которая была обнаружена в Сургутскому районе, можно сделать только после получения официальных результатов исследований данной научной организацией», - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что представители «Сибура» потребовали от Сергея Шевчика удалить видео с замором рыбы в Сургутском районе, как наносящее вред их репутации. Однако, по словам общественника, ролик был опубликован, чтобы вовремя обратить внимание экспертов и контролирующие органы к происходящему с природными ресурсами, и не имеет никакого отношения к компании.

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