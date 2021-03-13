Врачей в ХМАО заманивают высокими зарплатами

Югра нуждается в терапевтах, педиатрах, неврологах, гинекологах, а также специалистах, готовых работать в небольших населенных пунктах. Последним предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей, выяснили аналитики портала «Зарплата.ру».

Самую высокую зарплату предлагают хирургу и онкологу, которые согласятся работать в поселке Березово – от 150 тысяч рублей. Гинекологу и терапевту, готовых переехать на Крайний Север, ждет зарплата в 120 и 100 тысяч рублей соответственно. Отмечается, что опыт работы не является главным критерием при выборе соискателей. А молодым специалистам положена выплата в размере двух зарплат, возмещение арендной платы и оплата поездок к месту отдыха.