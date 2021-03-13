16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5081   EUR  87,7981  

Новости

Больше новостей
Уход Алексея Жердева из администрации Сургута — это для города…
Комментировать
0
Оцените работу Алексея Жердева на посту замглавы Сургута!
Комментировать
0
Кто из заместителей главы Сургута сохранит свою должность при Андрее Филатове?
Комментировать
0
Вы сделали прививку от коронавируса?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре за сутки четыре человека умерли от коронавируса

Летальные случаи от ковида зарегистрированы в Сургуте, Нефтеюганске, Нягани и Советском районе

​В Югре за сутки четыре человека умерли от коронавируса
Фото: siapress.ru

За весь период пандемии от коронавируса в Югре скончался 771 человек. За минувшие сутки болезнь унесла четыре жизни. Летальные случаи зарегистрированы в Сургуте, Нефтеюганске, Нягани и Советском районе.

По данным оперативного штаба округа на 13 марта, зарегистрировано 52 738 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки заболели 88 человек в 18 муниципалитетах. Сейчас лечение проходят 1002 человека. 52 пациента находятся в тяжелом состоянии, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:10, просмотров: 503, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 2916
  2. ​В Уралуправтодоре рассказали о планах по ремонту федеральной трассы в Югре 1166
  3. ​На парковке сургутского аэропорта бегала лиса с капканом на лапе 704
  4. ​В Югре за сутки четыре человека умерли от коронавируса 503
  5. ​В Югре ищут тело провалившегося под лед машиниста бульдозера 466
  6. ​В Югре задержана банда похитителей нефти 436
  7. ​Заболеваемость снижается: в Югре за сутки 88 человек заразились коронавирусом 309
  8. ​Что творится с рыбой в Оби? 298
  9. ​«Новые люди» – то же самое, что «Гражданская сила», «Свободная Россия», «Гражданская платформа» и «Правое дело» 284
  10. ​В Югре разработают новые правила о защитных зонах вокруг нефтепроводов – это позволит по-новому развивать территории 264
  1. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 8241
  2. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6472
  3. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 6025
  4. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5722
  5. ​В Югру возвращаются 30-градусные морозы 4656
  6. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 4469
  7. ​В Нижневартовске в пожаре на дачном участке погиб человек 3934
  8. ​Югорские врачи шесть часов спасали пациента от ампутации ног 3549
  9. Филатов может пошутить над собой — это хорошо. Но странно, что на инаугурацию не приехала Комарова 3535
  10. ​Каким увидел Сургут новый глава Андрей Филатов 3484
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20721
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 12714
  3. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10839
  4. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9143
  5. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8751
  6. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 8241
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8166
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8092
  9. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7655
  10. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7645

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика