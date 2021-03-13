Летальные случаи от ковида зарегистрированы в Сургуте, Нефтеюганске, Нягани и Советском районе

За весь период пандемии от коронавируса в Югре скончался 771 человек. За минувшие сутки болезнь унесла четыре жизни. Летальные случаи зарегистрированы в Сургуте, Нефтеюганске, Нягани и Советском районе.

По данным оперативного штаба округа на 13 марта, зарегистрировано 52 738 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки заболели 88 человек в 18 муниципалитетах. Сейчас лечение проходят 1002 человека. 52 пациента находятся в тяжелом состоянии, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.