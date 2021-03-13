В ХМАО под лед Конды провалился бульдозер, тело машиниста не найдено

В пятницу, 12 марта, на 388 километре реки Конда в восьми километрах от деревни Старый Катыш Кондинского района провалился под лед и утонул бульдозер. Машинист, предположительно, погиб. Его тело не найдено.

«ГИМС МЧС Росии по ХМАО-Югре напоминает, выезд транспорта на лед разрешен только по оборудованным ледовым переправам. В настоящее время в округе действует 99 ледовых переправ, в том числе 56 межмуниципального значения», - отметили в связи с трагедией в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что зимние дороги в ХМАО начнут закрывать в начале апреля.