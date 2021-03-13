Лидерами ХМАО по суточному приросту ковид-пациентов остаются Сургут и Ханты-Мансийск

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (22), Ханты-Мансийск (15) и Нижневартовск (8).

На момент выявления у 71 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония. В данный момент лечение проходят 1002 человека. «Состояние 52 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в региональном оперативном штабе.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 52 738 случаев новой коронавирусной инфекции, умер 771 человек, излечились 50 965 югорчан.