С месторождения в ХМАО пытались похитить крупную партию нефти

В Советском районе Югры задержаны четверо мужчин, которых подозревают в попытке хищения нефти. Злоумышленников поймали с поличным, когда они пытались вывезти с месторождения автоцистерну КамАЗа, заполненную сырьем.

«В ходе предварительного следствия установлено, что группа лиц из корыстных побуждений по предварительному сговору в пункте налива нефти похитили подготовленное сырье, объемом не менее 15 кубических метров. Перекачивание углеводорода осуществлялось в автоцистерну автомобиля КамАЗ, которую в дальнейшем пытались вывезти с территории пункта налива. Однако, довести свой преступный умысел до конца, участники группы не смогли по не зависящим от них причинам», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

По предварительным данным, сумма ущерба нефтяной компании превысила 250 тысяч рублей. Подозреваемым, 43-летним жителям Урая и Советского, а также 37-летнему жителю Пермского края и 35-летнему советчанину, грозит до шести лет лишения свободы за покушение на кражу. Двое из них заключены под стражу, остальные - находятся под подпиской о невыезде.