В ХМАО дефицит на специалистов сферы медицины и транспорта

В Югре сильно вырос спрос на специалистов сферы «Медицина, фармацевтика» – по сравнению с прошлым годом, таких вакансий стало на 81 процент больше. В регионе также появилась потребность на специалистов сфер логистики, транспорта, требуется и административный персонал.

«Уровень конкуренции среди соискателей региона сегодня умеренный: на одну вакансию приходится 4,5 резюме. Однако некоторые профессиональные сферы переживают дефицит кадров: например, в «Медицине, фармацевтике», «Домашнем персонале», «Строительстве», «Маркетинге, рекламе» на одно предложение работодателя претендует в среднем один соискатель», – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Отметим, что из-за несоответствия новым нормам СанПиНа в сургутских школах закрыли бассейны – теперь на уроках плавания учеников должен сопровождать медик. Вызван ли этими условиями такой большой спрос, неизвестно.