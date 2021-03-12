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​В Уралуправтодоре рассказали о планах по ремонту федеральной трассы в Югре

На трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» отремонтируют 60 километров дороги

​В Уралуправтодоре рассказали о планах по ремонту федеральной трассы в Югре
Фото: vk.com/uralavtodor

В 2021 году финансирование на строительство, реконструкцию, капремонт и содержание федеральных дорог в Югре составит 1 363 420 млн рублей. На трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Югре планируют отремонтировать 62,105 км дорог. Об этом рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.

В порядок приведут участки 38-80 км, 80-122 км, 125-154 км на Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск».

Всего в уральском региона в этом году в эксплуатацию планируют ввести более 100 километров дорог. Работы будут вестись также на трассах Р-351 «Екатеринбург-Тюмень» Р-242 «Пермь-Екатеринбург».


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12 марта в 17:53, просмотров: 1862, комментариев: 0
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