Молодежь Югры активно поучаствовала в «Неделе донорского совершеннолетия»

Студенты Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска активно поучаствовали в «Неделе донорского совершеннолетия» – за первую неделю марта молодежь сдала семь литров крови. До процедуры было допущено 20 обучающихся вузов и СУЗов, всего обратилось более 30.

«В рамках мероприятия ребята получили памятные свидетельства о донорском совершеннолетии и сувениры с символикой Службы крови. Подобные акции формируют у студентов активную гражданскую позицию и позволяют привлечь в ряды регулярных доноров еще больше неравнодушных людей», – отмечает главный врач окружной станции переливания крови Юрий Чемакин.

Отмечается, что донорская кровь может пойти на помощь пациентам с тяжелыми травмами, при сложных хирургических операциях, пациентам с онкологией.