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​В югорских колониях стартовала вакцинация против COVID-19

В ХМАО заключенных начали прививать от коронавируса

​В югорских колониях стартовала вакцинация против COVID-19
Фото: 86.fsin.gov.ru

Сотрудников УФСИН Югры и заключенных начали прививать против новой коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы округа на добровольной и безвозмездной основе.

«Вакцинация является добровольной и состоит из двух этапов с временным промежутком в три недели. В приоритетном порядке эту процедуру проходят медицинские работники исправительных учреждений, а также те сотрудники, которые непосредственно работают с осужденными», - рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

Напомним, что о случаях заражения ковидом среди заключенных в округе официально не сообщалось.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 73, комментариев: 0
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