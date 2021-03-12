В ХМАО заключенных начали прививать от коронавируса

Сотрудников УФСИН Югры и заключенных начали прививать против новой коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы округа на добровольной и безвозмездной основе.

«Вакцинация является добровольной и состоит из двух этапов с временным промежутком в три недели. В приоритетном порядке эту процедуру проходят медицинские работники исправительных учреждений, а также те сотрудники, которые непосредственно работают с осужденными», - рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

Напомним, что о случаях заражения ковидом среди заключенных в округе официально не сообщалось.