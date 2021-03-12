В ХМАО пациенты с COVID-19 продолжают умирать

В Югре за сутки умерли два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 767 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 91 случай заражения. Состояние 55 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 120 человек, за весь период пандемии – 50 832 югорчанина.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Советском районе, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Югорске, Радужном, Ханты-Мансийском, Кондинском, Белоярском и Нижневартовском районах.