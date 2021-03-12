Более 52 тысяч жителей ХМАО хотя бы раз болели коронавирусом за всю пандемию

За день в Югре коронавирусом заразился 91 местный житель. За всю пандемию диагноз подтвердился у 52 650 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 18 муниципалитетах округа:

Сургут – 29;

Ханты-Мансийск – 21;

Советский район – 6;

Сургутский район – 5;

Нижневартовск – 4;

Нефтеюганск – 4;

Мегион – 4;

Пыть-Ях – 4;

Урай – 3;

Нягань – 2;

Когалым – 2;

Октябрьский район – 1;

Югорск – 1;

Радужный – 1;

Ханты-Мансийский район – 1;

Кондинский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Белоярскиий район – 1.

«На момент выявления у 61 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 82 случаях. По девяти контакты уточняются. Состояние 55 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.