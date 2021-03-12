Более 52 тысяч жителей ХМАО хотя бы раз болели коронавирусом за всю пандемию

За день в Югре коронавирусом заразился 91 местный житель. За всю пандемию диагноз подтвердился у 52 650 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 18 муниципалитетах округа:
- Сургут – 29;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Советский район – 6;
- Сургутский район – 5;
- Нижневартовск – 4;
- Нефтеюганск – 4;
- Мегион – 4;
- Пыть-Ях – 4;
- Урай – 3;
- Нягань – 2;
- Когалым – 2;
- Октябрьский район – 1;
- Югорск – 1;
- Радужный – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Кондинский район – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Белоярскиий район – 1.
«На момент выявления у 61 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 82 случаях. По девяти контакты уточняются. Состояние 55 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.